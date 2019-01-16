被判10個月定讞 瓏山林董座林鴻堯：司法不公

（中央社台北16日電）瓏山林企業董事長林鴻堯被控假贈與、真購地一案，被判刑10個月定讞；林鴻堯今天晚間發布聲明喊冤，強調並沒有實質證據證明他對贈與土地一事知情，卻被判有罪且要坐牢，他質疑司法不公。

瓏山林也發布聲明指出，涉案土地之贈與及買賣，都由該公司主任吳明清與地主林國豐接洽辦理，相關細節林鴻堯均未參與，也不知道吳、林間的處理情況。

瓏山林表示，專業人士如律師、代書包含司法機關過去均認為贈與行為合法，但林鴻堯所涉士林官邸案之贈與行為卻被判決有罪；而本案中之「贈與」，林鴻堯是受贈人，相關贈與及買賣文件均由吳明清代林鴻堯簽名並蓋用林鴻堯便章，且非印鑑章，足以證明林鴻堯不知情。

瓏山林指出，法院在無實質證據證明林鴻堯知情贈與之情況下，即判決林鴻堯10個月徒刑，且不得緩刑，使林鴻堯成為此類贈與案例無證據卻須入監之第一人，「本公司實在無法理解、亦無法接受此一與過去案例完全天差地別之判決。」

林鴻堯被控於民國101年收購北市松山區西松段土地建物時，指示瓏山林客服部主任吳明清與地主林國豐合謀，先以假贈與方式，移轉登記部分土地給林鴻堯個人與瓏山林，過戶後，再以共有人間相互買賣的方式向其他共有人購買土地，導致另外一名共有人無從主張優先承買權。

本案一審判決林鴻堯2年10月有期徒刑，高院今天撤銷原判決，依使公務員登載不實罪判刑10月定讞，林鴻堯必須入監。（編輯：陸倩瑤）1080116