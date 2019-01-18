觀宏專案1脫團越女 桃園落網

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）去年底發生「觀宏專案」上百名越南觀光團旅客集體脫逃事件，桃園警方昨天晚間在一處出租套房中，逮捕其中1名逃脫的42歲馮姓女子。調查後，移送移民署桃園市專勤隊偵辦。

桃園市政府警察局龜山分局今天表示，警方昨晚在龜山區振興路的一處出租套房，查獲10名越南籍移工。經身分確認後，發現馮女就是「觀宏專案」逃脫名單中的一員。

龜山警分局大埔派出所日前接獲線報指出，龜山區一處出租套房，經常有外籍移工出入，員警經觀察監控後，發現多名外籍移工早出晚歸，平日有人以黑色廂型車載運外出工作。警方見時機成熟，昨晚在套房附近埋伏，等到廂型車停妥後，立即上前逮捕。

警方表示，除了馮女外，其餘男女都以觀光、探親的名義入境，但實際在桃園地區工地打工。

警方指出，逃脫外籍移工為了避免行蹤曝光，由一名阮姓新住民擔任駕駛，負責載運移工前往工地打工，警方不排除幕後有集團或組織操控，已根據多人供詞，佈線積極追查。

被逮捕的外籍移工經警方調查後，被依入出國及移民法移送移民署桃園市專勤隊等待遣返；擔任駕駛的阮女則依違反就業服務法，函送法辦。（編輯：戴光育）1080118