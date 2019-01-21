比基尼登山客殞命山林 鄰居也感嘆難過

（中央社記者王鴻國新北21日電）比基尼登山客吳季芸登山因意外死亡，吳季芸位於新北市住家的鄰居聽聞死訊後都表示不敢置信，畢竟是從小看到長大的樂觀小女孩，如今就這樣走了，真的令人感嘆及難過。

鄰居談論時表示，吳季芸與母親住在新莊區某處公寓多年，附近的鄰居都相處很久，大家感情都很融洽，吳季芸的母親退休在家多年，姐姐則已出嫁。

有鄰居表示，常會看到吳季芸揹著大包包進出，雖然不知道吳季芸就是比基尼登山客，但看得出來她是去登山。有時就會叫她不要一邊走一邊滑手機，很危險，她總是笑著說「好啦」。

鄰居表示，有一次吳季芸的太陽能充電機掉在路上了，大家還幫忙找，後來調閱鄰里監視畫面才順利找到撿走充電器的人，也讓充電器物歸原主。

鄰居表示，吳季芸是個很樂觀且常笑呵呵的女孩，有時遇到她揹背包出門時會打招呼「又去曬太陽了，小心曬得黑黑的」，她會笑說「不會啦」，被問到是自己去爬山時，她也會說明是和朋友一起去登山。

有鄰居說，聽聞吳季芸死訊後多表不敢置信，還說前幾天才看到吳季芸跟她母親，沒想到竟然會發生這種事。也有鄰居表示，從小看她長大，如今長成婷婷玉立的大女孩了，如今卻這樣就走了，真的令人難過。（編輯：李錫璋）1080121