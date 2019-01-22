涉詐領資收補助款 板橋8名現任前任里長遭約談

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市板橋有里長涉嫌在「循環經濟資收大軍計畫」，找人頭冒領補助款。檢調今天約談8名涉案現任、前任里長及40名里民、資源回收個體戶到案，將依偽造文書、貪污罪偵辦里長。

新北市政府環保局發言人孫忠偉今天晚上表示，環保署2017年為加強資源回收再利用，以促進循環經濟，同時兼顧扶助資源回收個體戶收入，以僱用短期資源回收臨時工方式，擬定「循環經濟資收大軍計畫」。

他說，這項計畫是為提高個體戶收入，專案補助地方政府辦理。107年僱用每人每月工作25小時，時薪新台幣140元，預計每人每月扣除勞保自付額244元後，最多可領得3256元。

孫忠偉說，新北市府環保局依計畫內容，編列補助款招募資源回收個體戶，經環保署核定後執行，並由里長協助聘用設籍新北市且實際從事資源回收相關臨時工作者（即資收個體戶），工作內容為協助鄰里資源回收及協助巡查環境髒亂點。

環保局表示，107年板橋區共有15個里獲得申請。對於今天檢調的搜索，環保局將全力配合，協助釐清案情。

新北地檢署表示，檢肅黑金專組檢察官卓俊吉今天指揮調查局新北市調查處搜索9個處所，約談涉案的6名現任、2名前任里長，並以證人身分約談40名里民、資源回收個體戶等到案。

檢方說，接獲檢舉，涉案人涉嫌找里民充當人頭，工作時數未達規定的25小時，仍以不實僱用人員簽到資料浮報服務時數，檢附薪資印領清冊提交板橋區清潔隊後，冒領補助款。自2017年2月起至今，分別冒領數千元至7萬元不等補助款。

檢方說，已經查扣相關清冊等證物，將涉案里長依照涉犯貪污治罪條例等偵辦。檢察官將持續追查，擴大偵辦。（編輯：李錫璋）1080122