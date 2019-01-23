男子網傳登革熱致死流言遭法辦 罪證不足不起訴

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市黃姓男子去年9月在網路貼文，稱住家附近有人因登革熱致死，台中市衛生局澄清是謠言，並將黃男依違反傳染病防治法送辦，檢方今天認定罪證不足，將他不起訴處分。

台中市政府衛生局民國107年9月間，為防治登革熱擴散，動員到各鄰里住家噴藥、加強環境消毒，且為增加防治效果，事先會由鄰長到住家發噴藥通知單，徵求屋主同意進到住家內噴藥。

台中市30歲黃姓男子，同年9月8日晚間近10時許，在國內BBS站批踢踢論壇（PTT）貼文，指出被電話告知家中要緊急噴藥，因為附近有里民因登革熱死亡了，並附上一張台中市衛生局的緊急噴藥通知單圖檔。

台中市衛生局獲報後澄清台中市境內，並無任何登革熱致死案例，經查證後為不實謠言，並在隔天晚上依違反傳染病防治法，到黃姓男子家中訪談，他坦承在網路發文。

黃男指出，鄰長在發噴藥通知單時，提到有登革熱死亡案例，他才會在網路上發文，被依法移送台灣台中地方檢察署偵辦。

台中地檢署傳喚黃男到案，他表示當時是聽到母親轉述，聽聞附近有居民因登革熱死亡；黃母則表示，當天里鄰長帶著一群人到家中宣導，希望能進到屋內噴藥，但附近居民都不同意，隨行一名男子強調疫情嚴重，且遙指遠方指稱「那邊有人去了」，她再問是否死亡，對方則不置可否。

檢方再傳喚當地鄰長，鄰長說，不記得當時跟哪些人到場宣導，但目的是希望民眾能夠協助加強住家消毒。台中地檢署檢察官認為，黃男是聽到母親轉述，雖未盡到查證義務，但並未故意散布不實謠言，且當時是處於誤會情境狀況，今天依罪證不足不起訴處分。

至於是否提出再議，台中市衛生局表示，待收到不起訴處分書後，後續再決定。（編輯：方沛清）1080123