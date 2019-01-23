法醫談兒虐相驗案例 疑勒斃卻是毒品中毒亡

（中央社記者劉世怡台北23日電）法務部今天公布最新兒虐政策，法醫王金英說，之前相驗一名4歲孩子，醫生懷疑遭勒斃，但她覺得勒痕是屍斑，經解剖查出是毒品中毒死亡，檢警也查出孩子母親同居人有毒品前科。

虐童事件頻傳，法務部今天下午公布最新兒虐政策三個面向，包含重大兒虐案件檢察官第一時間介入偵辦外，6歲以下兒童死亡相驗案件4月起實施死因檢核表、與衛生福利部合作兒童死亡回顧計畫，避免類似死亡再發生。

現任台北地檢署法醫的王金英說，她印象深刻的兒童相驗案件中，有一個4歲小朋友被母親送到醫院急救時就已經死亡，醫生當時通報說，小朋友身上有勒痕及被鞭打的痕跡，懷疑是勒斃。

她到現場相驗的時候，覺得不是勒痕，應是屍斑，且身上鞭痕很輕，像是媽媽拿愛的小手去打他，大概三道到四道痕跡，但這根本不足以致死，後來解剖報告出爐，小朋友竟然是毒品中毒死亡，檢警也查出小朋友的母親同居人有毒品前科。

王金英說，相驗遺體時，不論是不是兒童都會做全身性的詳細蒐證，6歲以下兒童要特別處理是因為兒童的死亡通常受照顧者影響，須看他的家庭背景，如果父母親或是他的照顧者，生活環境裡面有人有毒品前科，就要先懷疑他是否有毒藥物中毒。

王金英說，另起相驗案件，在孩子身上發現很小的傷，父母當時說，孩子不小心跌倒撞到，但撞到什麼也不知道；但她會去判斷，一般意外傷應是在骨凸的地方，如果這傷不是在骨凸處，像是手臂內側，就要高度懷疑。

此外，相驗時，會注意是否為嬰兒搖晃症候群，若是這部分大都被認定為無虐，屬於過度快速地搖晃，造成腦損傷，甚至嚴重至死亡。（編輯：陳清芳）1080123