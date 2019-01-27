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男子疑白嫖遭私刑斷指 7嫌落網送辦

最新更新：2019/01/27 11:11

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北27日電）新北市鄭姓男子日前疑性交易後因價碼談不攏拒絕付款，事後被約出談判卻遭砍殺斷指，警方昨天深夜陸續逮捕7名嫌犯，訊後依殺人未遂等罪嫌法辦。

警方調查，鄭男日前在KTV飲酒時邀約傳播妹到場同樂，疑酒後2人再到汽車旅館性交易，但傳播妹似在事後提高金額，鄭男拒絕多付費用，因此傳播妹找來經紀人出面，雙方於昨天相約談判破局，鄭男遭多人圍毆，頭部、背部多處刀傷，甚至2根手指遭砍斷。

鄭男遭砍傷後，被對方多人以轎車載往三重中正北路「丟包」，鄭男向附近店家求救，店家嚇得報警處理，警消也派員到場將鄭男送醫急救，所幸已無大礙。

警方獲報趕抵現場，立即逮捕38歲杜姓男子、26歲陳姓男子、27歲許姓男子及27歲葉姓男子；另外再調閱監視器畫面，鎖定另一部轎車下落，策動19歲呂姓男子、25歲李姓男子與25歲曾姓男子到案。

警方表示，目前已在呂姓嫌犯的車內採集到鄭男血跡，但凶器尚未尋獲，將釐清是誰持刀砍殺鄭男，訊後將7人依殺人未遂、妨害自由罪嫌送辦。

此外，針對鄭男與傳播妹之間是否疑因性交易觸犯社維法，或兩人之間是否還有其他糾紛，警方將進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1080127

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