夫婦涉施暴幼子女致死 檢依殺人罪嫌起訴

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義縣黃姓男子、丁姓女子夫婦被控施虐長子及施暴次女致死，嘉義地檢署依殺人等罪嫌起訴，並建請從重量刑。嘉義地方法院審酌兩人供述矛盾，有串證之虞，裁定繼續羈押。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，黃姓夫婦二女兒於去年7月出生，兩人涉嫌自去年8月底至10月21日期間，在嘉義縣太保市租屋處，僅因二女兒哭鬧、不勝其擾，被告黃男竟涉對女兒施暴多次。

起訴書表示，黃男涉嫌持衣架朝二女兒頭部毆打、以毛巾勒住頸部，再向左右拉扯數回，造成頭部鈍力損傷、頸部勒傷等傷害，且還以不詳銳器傷害頸部；而丁女在旁未盡照護責任，未能阻止丈夫犯行。

被告丁女不僅未盡照護女兒責任，也未按時定量餵奶，造成女兒發育不良，有飢餓及營養不良症狀。

黃姓夫婦於去年10月21日凌晨再度因二女兒哭鬧加以施暴，造成無生命跡象，兩人將女兒送醫急救，仍被宣告不治。

被告黃男工作不穩定，近幾年來與丁姓妻子分別在台中、桃園與嘉義等地討生活，兩人先後育有3名子女，今年4歲的大女兒發展遲緩，去年已由嘉義縣社會局緊急安置，大兒子於民國105年11月出生後，在106年2月因嬰兒搖晃症候群送醫，治療後不治。

起訴書指出，黃男涉嫌對長子持續不當搖晃身體方式安撫外，還不慎造成長子頭部撞擊浴室金屬門框，106年2月2日發現長子臉色發白送醫，醫護人員發現男嬰受虐性腦傷併多重器官衰竭等傷害，治療1個多月後，仍宣告不治。

被告黃男於偵查中，均坦承對長子、二女兒施暴行為，嘉義地檢署分別依殺人、傷害致死罪嫌起訴黃姓夫婦，並審酌兩人未盡父母照護義務，反而恣意施暴，建請從重量刑。（編輯：戴光育）1080130