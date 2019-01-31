女童未坐安全座椅車禍命危 搶救後恢復生命徵象

一名陳姓男子31日駕駛黑色休旅車行經汐止區新台五路時，疑因視線死角，不慎撞上由胡姓女子所駕駛的白色休旅車，造成車上女童一度失去呼吸心跳，送醫急救，目前已恢復生命徵象。確切車禍原因及責任歸屬仍有待警方調查釐清。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月31日

（中央社記者王朝鈺新北市31日電）胡姓女子開車未依規定將3歲女兒安置在安全椅，讓女兒坐在副駕駛座，下午4時許行經汐止區新台五路一段時與休旅車擦撞，女兒當場失去呼吸、心跳，送醫急救後恢復生命徵象。

警方初步調查，55歲陳男下午4時38分駕駛黑色休旅車，從新台五路一段往基隆方向行駛，行經仁愛路口時欲左轉時，對向一輛遊覽車也準備左轉，另有一輛公車正進站停靠，不巧擋住視線，陳男撞上胡女開往新台五路一段往台北方向的白色休旅車。

白色休旅車駕駛座及副駕駛座氣囊當場爆開，坐在副駕駛座胡女的3歲女兒當場失去呼吸、心跳，經送醫急救後恢復生命徵象，但疑似因受到爆裂氣囊衝擊胸腔受傷，警方表示，由於胡女目前情緒不穩，確切事發經過仍有待進一步調查。

汐止警分局交通分隊表示，胡女未依規定將幼童安置在安全座椅，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣1500元以上、3000元以下罰鍰，陳男轉彎車未讓直行車先行，可處600元以上、1800元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1080131