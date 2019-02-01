加籍男在台租屋種大麻 毒品價逾百萬遭逮

桃園一名擔任家教的52歲加拿大籍李姓男子，因認為大麻在加國已合法化，去年從國外網站訂購大麻種籽和相關園藝設備栽種，警方循線逮人，查獲近新台幣120萬元大麻花。中央社記者黃麗芸攝 108年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）桃園一名擔任家教的52歲加拿大籍李姓男子，因認為大麻在加國已合法化，去年從國外網站訂購大麻種籽和相關園藝設備栽種，警方循線逮人，查獲近新台幣120萬元大麻花。

刑事局今天召開「破獲二級毒品大麻163株及乾燥大麻花案」記者會，偵查第三大隊第二隊隊長黃文圳表示，經透過網路大數據資料循線追蹤，來台10餘年的加籍李男疑似在家中自行栽種大麻，經報請桃園地檢署檢察官指揮，組成專案小組共同蒐證查緝。

根據專案小組調查發現，李男長期在桃園地區居住，卻因認為大麻在加國已合法化，於去年起在國外網站訂購大麻種籽、藥劑和園藝設備等，利用國際郵件運送方式進口，並自行研發耕種設備，在承租的透天厝裝配水電管線，架設具相當規模的種植環境。

其中，李男自行設計圓桶形的培養植物生長架，搭配生長燈具、自動化照明和灑水裝置，有利加速大麻生長速度，4個月即可收成，種植手法完全異於傳統室內栽種模式。

警方經長期蒐證完備後，為免大麻流入市面產生危害，於今年1月30日到桃園市龍潭區依法聲請搜索票逮人。

同時，現場查獲贓證物包括大麻163株、乾燥大麻花893公克、生長架、灑水裝置、生長燈具、穩壓器、定時器、電扇、除濕機、營養液、開根液、化學試劑、大麻種子和層架等。

若依現行市價計算，所查獲的乾燥大麻花價值近120萬元。

黃文圳呼籲，依現行毒品危害防制條例規定，大麻為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，罪責相當嚴重，請民眾勿以身試法。（編輯：吳佳穎）1080201