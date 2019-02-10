逛街疑出腳踹幼子 男強調僅為管教作勢

台南市傳出一名男子帶著小孩在百貨公司逛街時，疑似在管教時用腳踹孩子。台南市警一分局防治組長卓新裕（圖）10日說明調查結果。中央社記者楊思瑞攝 108年2月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）有民眾今天在臉書爆料公社發文並附上一段疑似父親用腳踹年幼兒子的影片引起熱議。台南市警方循線找到當事人，初步檢視男童沒有受傷，父親強調是為管教作勢嚇兒子，沒有踹到。

從影片內容中發現，一名男子帶著兩名男童在百貨公司中逛街時，把比較小的那名男童帶到一旁，並伸出右腳踹向男童。男童跌坐在地後爬起身來，男子又一把抓起男童呈現騰空狀態，引起附近民眾一陣騷動，還有人上前關心。

這段影片在網路上引發熱議，還有網友揚言肉搜這名男子。由於拍攝影片者指稱是昨天在台南市東區南紡購物中心所拍，台南市政府警察局第一分局獲知疑似有虐童嫌疑的事件後，比照刑案隨即啟動調查機制，並在今天中午找到當事人。

台南市警一分局防治組長卓新裕下午受訪時表示，經查訪後發現是一名戴姓男子昨天中午帶著兩名分別為6歲、4歲的兒子到南紡購物中心逛街。因男童在3樓的運動用品專櫃調皮奔跑並觸摸商品，男子多次制止無效才會用較大的動作管教兒子。

卓新裕表示，戴男在員警陪同台南市社會局社工人員上門訪查時，才知道昨天的舉止被旁人拍下，並在網路上引起熱議。戴男向警方表示，因為小兒子平時就很好動、調皮，昨天只是做勢嚇嚇孩子，希望孩子能聽話，沒有真的踹到孩子。未來會更注意自己的管教方式，避免負面觀感。

卓新裕指出，初步檢視男童沒有受傷，戴男有正當工作，與新住民妻子共同扶養兩名兒子，家中三代同堂，先前也沒有家暴通報紀錄，將移請社會局訪視評估是否提供適當協助。（編輯：陳清芳）1080210