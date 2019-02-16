拖板車廂型車擦撞 嘉義車禍1死1傷

嘉義縣義竹鄉新店村產業道路16日清晨發生車禍，一輛載著推土機的拖板車與一輛黑色廂型車擦撞，造成廂型車翻覆。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月16日

（中央社記者江俊亮嘉義縣16日電）嘉義縣義竹鄉新店村產業道路今天清晨發生拖板車、廂型車擦撞車禍，廂型車上1男1女受困，女性頭顱破裂，明顯死亡；男性意識模糊，送醫急救。

嘉義縣消防局發布訊息指出，今天清晨7時19分接獲民眾報案，指義竹鄉新店村產業道路發生車禍，1輛載著推土機的拖板車，與1輛黑色廂型車發生擦撞，造成廂型車翻覆，車內有人受困。

消防局搶救人員趕到場後，發現廂型車側翻在路旁，前擋風玻璃碎裂，車上有1男1女受困；搶救人員立即以破壞器材將車體破壞，先將車內年約65歲男性傷者救出，送嘉義長庚醫院急救。

根據現場搶救人員回報，稍後救出的女性，卡在車內，肢體變形，頭顱破裂，已明顯死亡。

消防局指出，脫困的男性傷者，頭部有撕裂傷、意識模糊；拖板車駕駛未受傷。車禍發生原因，尚待警方鑑定調查。（編輯：黃于）1080216

嘉義縣義竹鄉新店村產業道路16日清晨發生拖板車、廂型車擦撞車禍，廂型車上1男1女受困，女性明顯死亡，男性意識模糊，送醫急救。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月16日