文大女學生遭公車撞死 疑為謝政鵬女友

文化大學運動與健康促進學系二年級的張姓女學生昨天不幸遭公車撞死，張女臉書有多張和網球女將謝淑薇的弟弟謝政鵬（左）的合照。（圖取自張姓女學生臉書facebook.com）

（中央社記者黃麗芸台北20日電）就讀文化大學運動與健康促進學系二年級的張姓女學生昨天不幸遭公車撞死，張女臉書有多張和網球女將謝淑薇的弟弟謝政鵬的合照，其中的登山照還標註「情侶必備」。

北市文化大學校外昨天下午近5時許發生公車撞傷張姓女學生意外，經緊急送醫搶救仍不治，根據警方調查，公車駕駛酒測值為0，研判應為公車右轉時未禮讓行人而釀禍。

從張女的臉書內容可看到和謝政鵬的多張合照，兩人去年10月一起攀登北市內湖剪刀石山，張女寫說「親愛的你心情不好抓著我來爬山散心，你看起來是好多了，而我卻喘的不行，謝謝你扛著我登頂」，文末還標註「#情侶必備」，同時還有謝政鵬背她上山的影片。

另外，也有張女到球場看謝政鵬比賽的照片和兩人合照，以及分享謝政鵬受訪的新聞，兩人關係看似密切。

根據警方調查，肇事的大都會客運公車駕駛酒測值為0，經調閱相關影像查看，初步研判為公車駕駛要右轉時未禮讓行人而釀禍，後續依業務過失致死罪嫌送辦。（編輯：李錫璋）1080220