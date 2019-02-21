屏東漁船喋血 海巡署再指派4特勤搭機救援

（中央社記者劉建邦台北21日電）屏東東港籍漁船「穩鵬號」在模里西斯海域發生菲律賓漁工喋血案，船長等3名台籍船員跳海逃生獲救。海巡署今天說，預計22日將指派4名特勤與漁業署人員搭機到場進行營救行動。

「穩鵬號」20日凌晨2時在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，1名菲律賓籍漁工持刀砍死菲籍漁工及印尼漁工，另有漁工受傷，10多名漁工被迫跳海，船上3名台籍船員包括船長陳振茂、輪機長高信光與觀察員楊文斌與3名外籍漁工躲在船艙內。

今天下午1時許，陳振茂等3名台籍船員及3名外籍漁工跳海逃生，被友船「上豐3號」救起來。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，據最新通報，現階段包含船長等3人皆平安獲救，會持續跟家屬保持聯繫，並隨時提供救援，也會與外交部、農委會漁業署及國搜中心保持聯繫，掌握現場即時動態，及時處置。

海巡署表示，漁業署已聯繫「鴻福88號」及「上豐3號」預計進行強勢登船，並以救助受傷人員為首要任務，相關作為會符合比例原則，「巡護八號」則維持原任務，持續趕赴現場海域。

海巡署指出，偵防分署特勤隊已指派4名特勤人員，與漁業署人員搭船前往現場，為縮短救援時間，預計22日將再指派4名特勤人員跟漁業署人員搭機前往馬爾地夫，再租用快艇趕往現場救援，務必使人船平安返國。（編輯：陳俊碩）1080221