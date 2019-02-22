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穩鵬號喋血 巡護八號遠洋馳援中途不泊靠

最新更新：2019/02/22 12:14

（中央社記者劉建邦台北22日電）漁船「穩鵬號」在印度洋發生喋血案，海巡署4名特勤預計今天和漁業署人員搭機到馬爾地夫先行趕到現場，另有巡護八號昨天出航，單趟航程13至15天，中途不泊靠碼頭，遠洋馳援。

屏東東港籍「穩鵬號」20日凌晨2時在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，1名菲律賓籍漁工持刀砍死菲籍漁工及印尼漁工，另有漁工受傷，10多名漁工被迫跳海，船上3名台籍船員包括船長陳振茂、輪機長高信光與觀察員楊文斌與3名外籍漁工躲在船艙內。

21日下午1時許，陳振茂等3名台籍船員跳海逃生，被友船「上豐3號」救起來。

海洋委員會海巡署立即指派具有武裝機槍的「巡護八號」，並搭載4名配有衝鋒槍和手槍等武器海巡特勤人員，從高雄旗津海巡隊的基地碼頭解纜出航，趕赴現場，船上人員包括武裝特勤隊員和偵查人員共30多人。

海巡署今天表示，預定單趟航程13至15天，「巡護八號」出航時，針對油料、水等物資皆整補完備，預估船上食物可維持30天，因此中途不泊靠碼頭，目前台籍漁船「鴻福88號」及「上豐3號」仍在現場箝制被劫走的「穩鵬號」。

海巡署預計今天指派4名特勤和漁業署人員先搭機赴馬爾地夫，再租用搭乘快艇趕往現場救援。

海巡署說，2013年，遠洋漁船蘇澳籍「特宏興368號」前往太平洋附近海域作業時，也發生海上喋血案。

海巡署說，「特宏興368號」船長陳德生及輪機長何昌琳疑因管理問題，遭9名印尼籍漁工殺害並劫船，因案發地在帛琉東南方530浬附近海域，當時指派「巡護七號」趕赴現場，歷經28天，共1萬公里航程，最後海巡員強行登船攻堅，並押回涉案印尼籍漁工。（編輯：張銘坤）1080222

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