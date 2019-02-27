貧困夫妻賣護照換錢 均遭判處拘役

（中央社記者蕭博文台北27日電）蘇姓男子與高姓妻子經濟困窘，出售一家四口護照給犯罪集團。高女一審扛起所有罪責，遭判處拘役40日定讞，蘇男無罪。二審改判蘇男拘役30日，最高法院今天駁回上訴定讞。

法院判決書指出，蘇男、高女育有兩名未成年子女，因缺錢而經濟困窘，經同事介紹結識收購護照的黃姓業者，約定以每本護照新台幣7000元的代價出售。

104年1月間，蘇男、高女與黃姓業者一同前往外交部領事局以最速件方式辦理護照，翌日取得一家四口護照後，將護照出售給黃姓業者，並收取部分報酬4000元。

事後因國際刑警組織斯洛維尼亞中央局於104年2月8日，在該國查獲企圖乘大型遊覽車前往英國倫敦非法工作的人員，其中越南籍男子持用變造的蘇男之子中華民國護照，全案因而曝光。

高姓女子一審時坦承犯行，並表示丈夫不知情；蘇姓男子也辯稱只是幫忙顧小孩，不知道妻子在賣護照。新北地方法院一審依交付護照供冒名使用罪判處高女拘役40日（因未上訴而定讞），蘇姓男子則獲判無罪。

案經上訴，台灣高等法院承審合議庭認為，蘇姓男子辯詞有諸多不合理之處，調查全案事證後，認為高女證詞有利丈夫，但可信性極低，黃姓業者指稱蘇男有參與出售護照的討論過程等證詞較為可信。

高院二審改判蘇男有罪，審酌犯案動機出於家庭經濟拮据，扶養妻小的生活壓力大，犯行不無受到妻子的提議影響而被動配合，又考量蘇男未坦承犯行，處拘役30日，得易科罰金，案經最高法院駁回上訴而告確定。（編輯：李錫璋）1080227