疑人為縱火 台南大賣場大火無人傷亡

台南市北區東興路一家大賣場28日清晨突然起火，因火勢猛烈，還延燒到大賣場旁的黃昏市場，消防局緊急調動人車前往灌救，所幸無人傷亡。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月28日

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市北區東興路一家大賣場今天清晨突然起火，4名店員及時逃出，因火勢猛烈，還延燒到旁邊的黃昏市場，消防人員灌救近3小時，大賣場全毀，消防局不排除人為縱火。

台南市消防局今天清晨5時31分獲報，北區東興路大賣場「俗俗的賣」1樓後方有火煙冒出，因是鐵皮屋建物，轉眼間全面燃燒，更延燒到大賣場旁的黃昏市場，消防局緊急調動人車趕往灌救。

大賣場多是易燃物，大火沿著商店內空調夾層快速延燒，大賣場短時間內被大火吞沒，屋頂也塌陷，所幸當時沒有顧客，4名店員及時逃出無人傷亡。

這場大火直到上午8時27分才撲滅，消防局人員表示，大賣場300平方公尺全毀，黃昏市場僅燒毀20平方公尺。

消防局長李明峯說，起火原因鑑識中，不排除人為縱火，已請警方調查偵辦。（編輯：黃世雅）1080228