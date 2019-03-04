斗南酒駕汽機車肇禍 2名高職生不治

雲林縣消防局4日指出，3日凌晨獲報在斗南鎮大同路附近發生自小客車與機車車禍，救護車到場發現男性機車騎士與女乘客倒地，緊急送醫，但兩人搶救後皆宣告不治，雙方駕駛酒測都有酒精反應。（雲林縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 108年3月4日

（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）斗南警方今天表示，汽機車發生車禍，兩名駕駛酒測都有酒精反應，機車騎士無照駕駛搭載女性友人，撞擊後兩人倒地，急救後陸續傷重不治，汽車駕駛依法移送，肇事原因調查中。

雲林縣消防局指出，3日凌晨1時25分左右，接獲通報在斗南鎮大同路與大業路口附近，發生自小客車與機車車禍，救護車馳往救援，現場發現倒地傷者，緊急送醫救治。

雲林縣警察局斗南分局初步調查，小客車駕駛從虎尾一處KTV出來後，駕車往斗南方向行駛，行經大同路和大業路口附近時，疑似撞上機車騎士，造成機車男騎士及女乘客受傷送醫，男騎士在3日當天下午不治，女乘客在今天宣告急救無效。

警方表示，小客車駕駛與機車男騎士經酒測都有酒精反應，男騎士就讀虎尾某高職是無照駕駛，與高職休學的女乘客是朋友關係，汽車駕駛經偵訊後，在今天以公共危險及過失傷害致死等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，肇事原因調查中。（編輯：翁翠萍）1080304