男子夥同友人KTV開槍殺人 遭判無期徒刑

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）賴姓男子與李姓男子共同犯恐嚇取財罪，檢警辦案時，賴男翻供由被告轉證人，和李男結怨且擔憂遭報復，決定夥同郭姓男子槍殺李男，彰院依殺人罪等判兩人無期徒刑，全案可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，賴男和李男民國102年共同犯下恐嚇取財罪，但賴男在檢警偵訊時翻供，全盤說出李男涉案情節，從被告轉為證人；李男因此對賴男懷恨在心，出獄後打電話給賴男說要殺死賴男。

賴男認為李男一定會報復，決定先下手為強，將已裝填11發子彈的手槍交給郭男，交代郭男當他和李男談判破裂時殺死李男。

賴男得知李男在彰化縣溪湖鎮一間KTV唱歌，和郭男一起進入KTV，而當賴男和李男發生爭論，李男要離開時，郭男拔槍射殺李男，導致李男傷口大量出血，送醫後不治。

法官審理時，賴男辯稱沒交付手槍給郭男，也沒殺害李男的犯意；郭男則說賴男沒交代要殺李男，是他一時緊張才開槍，他沒想殺掉李男的意思。

不過，法官根據秘密證人證詞認為賴男和郭男共謀槍殺李男，所持槍、彈對社會治安及人民安全都有重大威脅，而賴男提供槍、彈，並指示郭男持槍近距離殺人，足見兩名被告輕忽他人性命，且犯案手段殘暴，依殺人罪等判處兩人無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。（編輯：李明宗）1080304