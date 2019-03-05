鈕承澤被控性侵案首開庭 法院不公開審理

（中央社記者劉世怡台北5日電）導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，北檢2月初依強制性交罪嫌起訴，台北地院今天首次開庭，不公開審理。僅針對限制出境部分進行調查訊問，鈕承澤出庭前僅說「大家辛苦了」。

鈕承澤今天騎腳踏車到台北地方法院，面對媒體包圍提問，未做出具體回應。台北地方法院日前裁定，本件不公開審理。

台北地檢署新聞稿指出，鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女子。去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶被害女子到場。

去年11月24日凌晨，劇組人員表明欲離開鈕承澤住處，被害女子也無意獨留，但劇組人員未能察覺被害女子神色，被害女子也不願不顧顏面直接離去，因此短暫續留，打算伺機離去。

鈕承澤涉嫌在劇組人員離去後，旋即將被害女子強壓在沙發上強脫衣褲，並以手指強行插入被害女子下體，因被害女子堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤才讓被害女子穿回衣物離開。

被害女子事發後隨即打電話向同居室友求助，室友立刻帶被害女子前往醫院驗傷採證並報警。

檢警調查發現，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，下體無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，但有新的撕裂傷，且被害女子四肢有因抵抗、遭強壓出現的瘀傷，與被害女子指述相符。

鈕承澤到案否認犯罪，辯稱對被害女子存有好感、雙方認知不同，至於女子指控的犯罪細節，鈕承澤多以當時喝醉酒而不復記憶答辯。

檢察官調查，鈕承澤與被害女子相識不久，依劇組人員等證人證述、鈕承澤與女子LINE對話紀錄，可以證明兩人並無私下互動或曖昧，並無男女好感之情愫。

此外，事發後女子主管要求鈕承澤賠償，鈕承澤雖願意支付新台幣60萬元，但女子拒收。檢察官認為，女子提告動機純粹是希望日後不要再有其他被害人，與賠償沒有關係。

檢察官認為，即使鈕承澤對被害人心存好感而犯案，或誤認被害女子對他也有好感，或犯罪前曾飲酒，都不是寬減刑責的正當事由。

檢察官建請法院審酌鈕承澤事發後歷次發言，全然沒有意識到自己嚴重認知偏差，以及對被害人所造成的傷害，事發後就其犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，並暗指被害人「與有過失」，難認犯罪後態度良好等情，處以適當之刑。（編輯：方沛清）1080305