涉性侵案首開庭 鈕承澤當庭向女方道歉

（中央社記者劉世怡台北5日電）導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地院今天首開庭，鈕承澤庭後說，庭上向女生道歉，但他從來沒有威脅強迫，抱歉對她造成痛苦，盼法院公正裁決。

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，台北地檢署檢查出被害人胸部有鈕承澤DNA、下體有新傷等，2月初依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，並以他犯後卸責、態度難認良好，建請法院處以適當之刑。

台北地院今天首次開庭，不公開審理，僅針對限制出境部分進行調查訊問；鈕承澤在庭後受訪表示，限制出境部分，他尊重司法的裁決。

記者問，有沒有話跟被害女生說，剛在庭上算是跟她道歉嗎？鈕承澤回答，剛剛大概是這樣。

鈕承澤強調，他的態度一直沒有改變，他真的從來沒有威脅強迫他人的意圖，但是他知道造成這麼多驚擾以及他人的痛苦或不適，覺得非常的抱歉，他一定會負起責任，不會逃避，相信司法會有公正的裁決。

工作部分，關於復拍電影「跑馬」，鈕承澤說，計畫還是暫停的，因為工作人員、演員、投資人都很希望這部電影可以繼續拍，但是他覺得目前應該要面對他人生中現在這個過程更重要。

鈕承澤說，此刻的他，每天基本上就是跑步、打坐，真實的面對自己的恐懼與寂寞，不斷送出祝福給自己與這個世界。（編輯：李亨山）1080305