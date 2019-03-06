情侶嬰屍案 律師：仍有可能在星國受審

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）台灣檢警偵辦新加坡情侶嬰屍案，新加坡律師指出，台星沒有引渡條約，台灣無法迫使情侶赴台協助調查，不過，屆時如果證據充分，這對情侶還是有可能在新加坡法院受審。

新北市新店警方偵辦廚餘桶嬰屍案，已鎖定新加坡來台情侶，經採檢情侶在飯店浴室的血跡DNA鑑識結果，昨天證實血跡和女嬰DNA相符。台北地檢署檢察官昨天也會同法醫解剖，結果尚未出爐

新加坡律師陳其玉今天告訴中央社記者，台灣與新加坡現階段仍沒有簽署引渡協定，台灣沒有權力要求新加坡將嫌犯遣送到台灣接受司法調查。

他指出，目前相關的檢驗結果尚未出爐，如果屆時台灣檢調單位確認這對情侶犯罪，可把相關調查證據交付新加坡警方接手調查，進行司法互助。

他認為，新加坡警方通常在接獲報案或有人檢舉等情形下，才會啟動犯罪偵查行動。不過，警方如掌握確切證據，也會在極少數情形下主動偵辦。

陳其玉表示，這個案件雖然沒有發生在新加坡，但如果能證明兩人在新加坡即同謀叫唆他人到海外犯罪，「新加坡法院仍可對這兩人定罪」。

台灣檢警雖逐步抽絲剝繭，但因尚未採集到這對情侶的DNA，破案仍缺臨門一腳。

這對新加坡籍情侶是23的王姓男子與24歲的郭姓女子，他們2月19日入境台灣，暫住台北市武昌街二段的飯店。根據警方調查，這對情侶在女嬰屍體被發現當天辦理退房，同一天下午4時36分火速離境。兩人已於2月26日搭機返回新加坡。（編輯：高照芬）1080306