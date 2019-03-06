台中警方出動空拍機臨檢 強化治安查緝

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市警察局清水分局昨天出動警力，前往轄區多家理容KTV與卡拉OK店臨檢，並派出空拍機進行空中巡邏，空拍機不只在現場監控，還協助追蹤可疑人員與車輛，強化治安查緝工作。

台中市近期發生多起酒後衝突鬥毆案件，引發民眾治安疑慮，台中市警察局清水分局自228連假後，連續6日實施臨檢掃蕩行動，在5日晚間出動60餘名警力，由分局長陳永昌帶班，前往梧棲區多家理容KTV與卡拉OK店臨檢。

清水分局首次使用科技設備，出動專人操作空拍機巡邏，在60公尺的高空上監控，臨檢店家所有出入口一覽無遺，若有酒客想從後門防火巷逃避臨檢，馬上被空拍機發現，通報警戒警力攔下盤查，空拍機不只在現場監控，還可協助追蹤可疑人員與車輛。

陳永昌表示，除在臨檢現場向業者宣讀約制宣導書，要求業者為社會治安盡一份責任，也針對消費顧客實施安檢，並提醒業者遇有酒客糾紛情事，可立即報案請求警方到場處理，若放任酒醉消費者開車，將列為重點式、密集式稽查對象。

陳永昌指出，連續數波擴大臨檢後，除查獲俗稱「浴鹽」的第二級毒品甲基卡西酮咖啡包，與2名毒品、公共危險通緝犯，未來將持續加強臨檢與機動巡守，在發生第一時間壓制滋事份子，讓線上快打警力控制現場，全面依法究辦。（編輯：卞金峰）1080306