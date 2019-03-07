涉性侵案 台北地院維持鈕承澤限制出境

（中央社記者林長順台北7日電）導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地方法院今天表示，考量鈕承澤資力雄厚等因素，仍維持對他的限制出境、出海處分。

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，台北地檢署查出被害人胸部有鈕承澤DNA、下體有新傷等，今年2月初依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，並以他犯後卸責、態度難認良好，建請法院處以適當之刑。

檢方偵辦期間對鈕承澤限制出境、出海，案件移審後，台北地院法官仍維持限制出境、出海的處分。

台北地方法院表示，考量鈕承澤所涉犯最輕本刑3年以上、10年以下有期徒刑的重罪，且被告資力雄厚，也有國外工作計畫，具備在國外長期居住、生活能力，衡量本案審理的公益及侵害被告權利的私益，所以對被告做出限制出境、出海處分。

鈕承澤5日出庭後受訪強調，他的態度一直沒有改變，他真的從來沒有威脅強迫他人的意圖，但是他知道造成這麼多驚擾以及他人的痛苦或不適，覺得非常的抱歉，他一定會負起責任，不會逃避，相信司法會有公正的裁決。（編輯：李亨山）1080307