女童跌落貓公石斷崖 烈嶼消防成功救援

一名7歲女童日前在金門縣烈嶼鄉埔頭貓公石濱海遊憩區觀景台遊玩，因太靠近斷崖邊，不慎失足跌落7公尺深崖底，烈嶼消防分隊獲報後立即到場救援。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年5月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣消防局指出，7歲女童日前在烈嶼埔頭貓公石濱海遊憩區觀景台遊玩，因太靠近斷崖邊，不慎失足跌落7公尺深崖底。烈嶼消防分隊獲報後半小時內將小女孩救起，並無大礙。

一名7歲女童日前在金門縣烈嶼鄉埔頭貓公石濱海遊憩區觀景台遊玩，不慎跌落7公尺深崖底，烈嶼消防分隊獲報後半小時內將小女孩救起，並無大礙。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年5月14日

消防局烈嶼消防分隊表示，這起意外發生在11日下午，消防分隊接獲民眾報案指稱，埔頭貓公石濱海遊憩區有一名小女孩跌落斷崖，分隊立刻由分隊長楊文斌率5名消防人員前往救援。

消防隊抵達現場發現，小女孩跌落處在貓公石觀景台前約7公尺深的斷崖下，由於正值海水漲潮時期，海水距小女孩跌落處只有30公尺，斷崖坡度陡峭約呈90度直角，情勢相當危險。好在小女孩跌落時有樹木及樹叢緩衝，只有頭部及四肢有腫脹及擦傷情形。

小隊長李岳峰及隊員翁明祺立即攜帶裝備繩索垂降到斷崖小女孩跌落處，並安撫驚慌哭泣小女孩情緒；另一組人員繞遠路下斷崖由海濱沙灘接近，盼能兩路救援方式快速將女孩脫困。但小女孩跌落處位於斷崖底部，只有一平方公尺範圍，圍繞著灌木樹叢，只能在崖上架設固定點以拖拉系統方式救援。

由於前陣子連日大雨土石泥砂鬆動，不時有泥沙落下，增加救援困難，幸虧在場有金湖鎮鎮民代表會代表陳向鑫、義消林榮斌及多位熱心民眾協助拖拉，再由消防員抱護小女孩順利帶離脫困，總共花了半小時救援成功。

初步檢視小女孩傷勢只有頭部部分外傷，女孩脫困後立即哭著撲向媽媽懷裡，由家人陪伴送往烈嶼分院醫治，隨後回家休養。（編輯：方沛清）1080514