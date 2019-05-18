台中茶館槍擊案 警方尋獲疑似作案車輛

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市沙鹿區一家茶館今天傳出槍擊案，疑有2名歹徒開26槍後逃逸，其中史姓男子身中多槍不治，一對夫妻遭波及受傷，警方已找到疑似作案車輛，正全力追緝中。

台中市警察局清水分局偵查隊長林明瑤今天受訪表示，今天中午11時58分接獲報案指出，沙鹿區中山路一家茶館發生槍擊案，且有多人受傷，警方獲報趕到現場偵辦。

警方調查，29歲史姓男子今天中午與友人相約在茶館碰面，經調閱監視器疑似有4名歹徒在茶館內埋伏，見史男現身後，其中2人先到店外車上等候接應，另外2人到車上取出1長1短槍枝，接著先在店外持槍掃射，再進入店內對史男開數槍後，奪門而出搭上接應轎車逃逸。

史姓男子身中多槍，到院前心肺功能停止（OHCA），一對夫妻在茶館內用餐遭流彈波及，婦人肩部中彈、男子額頭擦傷，3人都被送往沙鹿光田醫院救治。

店內女員工向警方表示，案發當時店內有10多名客人，近中午時店外突然槍聲大作，玻璃窗被打碎，她跟大家都一起趴下躲避，看到歹徒走進店內對一名客人開多槍後逃跑，景象相當駭人。

光田綜合醫院急診醫學部主治醫師周盈辰說，史姓患者身體多處傷孔，四肢、腰部、胸部與右頸部都有創傷，經搶救約於下午1時急救無效。

受流彈波及的夫妻，其中44歲李姓男子遭碎玻璃刺傷左側身體多處，左側大腿取出子彈碎片，意識清楚、無生命危險，40歲韋姓女子右肩有彈孔、皮下氣腫，意識清楚、暫無生命危險。

警方表示，經清查現場發現，嫌犯遺留內有5發子彈的彈匣及射擊過子彈彈殼26顆，下午經擴大調閱監視影像，在沙鹿區一所高中旁草叢，尋獲疑似作案用的租賃轎車，車輛後座已遭焚毀，目前已掌握嫌犯，全力追緝中。（編輯：吳佳穎）1080518