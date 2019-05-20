律師公會：檢察權獨立行使 不容外力介入

（中央社記者林長順台北20日電）監察院日前以認事用法有重大違誤等理由彈劾檢察官陳隆翔，中華民國律師公會全國聯合會及13個地方律師公會今天發表聯合新聞稿，強調檢察權獨立行使，不容外力介入干涉。

監察院14日以台中地檢署檢察官陳隆翔於彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件時，認事用法有明顯重大違誤，並嚴重違反辦案程序，對陳隆翔提出彈劾。

中華民國律師公會全國聯合會及基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、屏東、台東、花蓮、宜蘭等13個地方律師公會，今天發表聯合新聞稿。

律師公會指出，依大法官會議釋字第325號解釋理由書，檢察官的偵查與法官的刑事審判，同為國家刑罰權正確行使的重要程序，兩者具有密切關係，除受檢察一體拘束外，對外獨立行使職權，也應同受保障。

律師公會表示，如果對檢察官的認事用法有所不服，應循正當司法程序救濟，監察院指摘檢察官認事用法及辦案程序，侵犯檢察權核心領域，有逾越監察權行使範圍之虞，恐違反權力分立與制衡原則。

律師公會認為，政治因素或其他不當因素介入檢察權，容易造成檢察官不敢獨立行使職權的寒蟬效應，監察委員行使監察權時，應客觀超然獨立，不宜對於檢察官的認事用法是否違誤而進行彈劾，以免不當侵害檢察權獨立行使，讓檢察權核心價值的公平正義受到阻礙。（編輯：張銘坤）1080520