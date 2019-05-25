老闆避嫌睡車上 疑引擎未熄4人摩鐵昏迷送醫

王姓男子25日凌晨帶兒子與2名蒙古籍女員工入住宜蘭一間汽車旅館，王男為避嫌待在一樓車上睡覺，疑引擎未熄火，造成4人一氧化碳中毒送醫。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月25日

（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）王姓男子今天凌晨帶兒子與2名蒙古籍女員工入住宜蘭一間汽車旅館，王男為避嫌待在一樓車上睡覺疑似引擎未熄火，造成4人一氧化碳中毒送醫，王男目前仍昏迷，另3人則已清醒。

警方初步調查，住在桃園市蘆竹區從事物流業的50歲王姓男子，凌晨3時30分開車帶著9歲兒子，及2名就讀開南大學的22歲與19歲蒙古籍女員工入住宜蘭縣羅東鎮一間汽車旅館休息。

王男認為與2名女員工共處一室不妥，便待在一樓車庫車上睡覺，兒子則與2名女員工在2樓房間，一行人原本打算休息3小時後再到其他地方遊玩，未料，上午6時30分退房時間一到，服務人員打電話無人接聽，立刻拿備用鑰匙開門查看。

服務人員發現4人已昏迷不醒，王男在車上駕駛座，轎車引擎仍在運轉中，其餘3人則在2樓，1名女子及男童躺臥在地板，另1名女子則在床上，警消獲報到場立刻將4人送醫。

警方表示，經急救後2名女子及男童已清醒，但50歲王男仍昏迷；現場並未留有遺書也無自殺跡象，確切意外發生原因，仍有待進一步調查後才能釐清。醫院則指出，王姓男子目前轉內湖三總高壓氧治療。（編輯：方沛清）1080525