自稱三星台灣區總代理兒子 男詐財判刑5月

（中央社記者林長順台北29日電）50歲隆姓男子自稱父親是韓國三星公司台灣區總代理，在LINE即時通訊軟體約出一名女子，詐欺手機、項鍊以及趁機盜領後逃逸。台北地方法院判決隆男5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，已婚的隆姓男子有多項詐欺前科，於去年2月間在LINE群組認識李姓女子，兩人聊天時，隆男自稱父親是韓國三星公司在台灣地區總代理，目前單身，想與李女交往。

兩人去年3月間相約碰面，一起吃飯、唱歌，當天晚上投宿在台北市漢口街一家旅館。隔天上午，隆男表示願意幫李女清償卡債，可以把錢存到她的郵局帳戶，並承諾幫李女修理手機。李女將郵局帳戶金融卡及密碼、2支價值近新台幣4萬元的手機交給隆男。

判決表示，隆男隨後以觀賞李女配戴的鑽戒、白金項鍊為藉口，取下李女的鑽戒、白金項鍊，配戴在自己身上，然後藉口幫李女買早餐，離開旅館房間，一去不回。

李女在旅館房間等到當天下午，隆男始終沒有回來，才驚覺受騙，查詢帳戶發現已被提領新台幣1萬8000元，趕緊報警處理。

檢方偵辦時，隆男涉及其他詐欺案已入監服刑，在偵訊時坦承犯行，法院審理期間與李女和解。法官考量隆男犯後態度，判決有期徒刑5月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：方沛清）1080529