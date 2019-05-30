通緝男桃園搶車傷人 涉北市地下匯兌搶案

（中央社記者黃麗芸、吳睿騏桃園30日電）台北市警方今天證實，昨晚在桃園市持刀連搶3機車，還劃傷路人的林姓男子，就是去年10月在台北市信義區一件地下匯兌新台幣3000萬現金搶案的3名犯嫌之一。

台北市警方上午表示，經比對確認，證實林男就是犯下北市去年10月一件地下匯兌3000萬現金搶案的3名犯嫌之一，其中一嫌已送辦、另一人則潛逃出境。

桃園市警局平鎮分局表示，昨晚7時30分許，林男在中壢區持菜刀傷人搶奪機車後潛逃，沒多久又在平鎮區搶奪另一台機車逃逸，稍後又在桃園區三度搶奪機車，最後專案小組透過監視器等科技辦案鎖定林男行蹤，並在大園區將男子逮捕歸案，全案不到2小時即宣告偵破。

專案小組表示，這名男子因為涉及強盜跟偽造文書遭到通緝，為了逃避查緝混淆警方辦案，才會在短時間內三度搶奪機車、傷人，並非隨機砍人，目前男子已經落網，遭搶的機車及財務已全數發還被害人，2名受到輕傷的被害人已經送醫，民眾無需擔心。

警方表示，目前相關案情仍在調查當中，在完成調查作業後，除依強盜罪嫌移送偵辦，另外男子因強盜及偽造文書的通緝也會在桃園地檢署一併歸案。（編輯：李亨山）1080530