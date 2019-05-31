反年改彰化前里長 被控性侵寄養家庭少女遭起訴

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）民進黨籍彰化縣議員黃盛祿今天開記者會，指控彰化縣1名參與反年改的前里長，涉嫌對寄養家庭的2名少女性侵，遭到檢方起訴，要求社會處檢討寄養家庭的督導和審查機制。

對於相關案情，彰化縣政府社會處和彰化地檢署都不便表示意見。記者打電話給這名前里長查證，他回應說，因為參與多次反年改的抗議活動，才會被執政黨打壓；沒有做過這樣的事情，否認性侵。

他也曾請檢察官調查2名少女在校時的行為，不過為了不想傷害少女，也不想再多說。據了解，被害少女在向縣府社會處舉報後，前里長即遭撤銷照顧人資格；2名少女被轉往其他寄養家庭安置。

民主進步黨籍彰化縣議員黃盛祿今天開記者會指控，這名在彰化反年改活動扮演重要角色的前里長，多次參與反年改抗議活動，也上過電視政論節目。前里長夫婦擔任彰化縣的寄養家庭，不過2名被照顧的少女向社工透露遭到性侵，彰檢介入偵辦，將全案提起公訴。

黃盛祿批評，這名前里長擔任寄養家庭照顧人，卻涉性侵住在寄養家庭的少女，要求彰化縣社會處檢討寄養家庭的督導和審查機制。（編輯：黃世雅）1080531