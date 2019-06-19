何智輝案證物遭銷燬 北檢：非判刑定讞案證物

（中央社記者蕭博文台北19日電）前立委何智輝涉貪判刑定讞逃亡中，媒體報導北檢將何智輝貪污案證據全燒光。北檢今天澄清，遭誤銷燬的證物是何智輝行賄法官案，何智輝判刑13年定讞案件卷證俱在，不影響執行。

何智輝被控於民國88年擔任立委期間，涉及關說銅鑼徵地發放農林公司獎勵金案，台灣高等法院更三審依貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，判處有期徒刑13年，褫奪公權8年，最高法院105年駁回上訴定讞。

何智輝為了在藉勢藉端勒索財物等案脫罪，另涉嫌行賄高院更一審承審法官陳榮和等人。檢調99年間為此發動拘提搜索，何智輝趁隙逃亡，台北地檢署發布通緝，期限至民國124年，另先行起訴收賄法官。

鏡週刊報導，「用以將何智輝夫婦定罪的所有證據，因台北地檢署搞烏龍，證物全不見了」，並指「雖然全案已三審有罪定讞，但還是可以透過非常上訴或再審等程序尋求翻案」，質疑北檢是否有裡應外合的內鬼。

北檢表示，確有證物遭誤銷燬，但遭銷燬的是何智輝行賄高院法官案證物，起因於102年間，高院法官收賄案判刑確定，法院將證物送交北檢贓物庫，受委託的廠商誤認待清點的贓證物為待銷燬贓證物才載運銷燬，並無報導所指「有裡應外合的內鬼」情事。

北檢指出，證物銷燬案發生在102年，103年調查完畢後已懲處相關人員，並重新檢討扣押物銷燬流程，避免類似情形再次發生。

北檢也澄清，何智輝涉及2案，一是判刑13年定讞的藉勢藉端勒索財物案，此案證物、卷宗都在，不會影響日後發監執行。二是行賄高院法官案，雖證物遭銷燬，但卷宗、重要證物影本仍在。

法界人士分析，何智輝涉嫌行賄法官案的證物遭誤銷燬，但收賄的法官都已經歷經審判而判刑定讞入監，未來北檢要起訴何智輝行賄罪，證據上不會有太大問題。（編輯：李錫璋）1080619