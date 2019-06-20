更多編輯台推薦新聞：
川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用
國際

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用

普悠瑪事故後重生 謝小弟盼9月返校園
生活

普悠瑪事故後重生 謝小弟盼9月返校園

一張照片看北極變多熱 海冰範圍恐創最小紀錄
國際

一張照片看北極變多熱 海冰範圍恐創最小紀錄

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
政院通過投資台灣3方案 估3年投資增1.1兆 創造10.4萬就業機會
首頁 / 社會

老船長暈船觸礁 鄉民合力將船拉進港

最新更新：2019/06/20 11:51

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣新港漁港「三和16」號漁船觸礁半沉，附近3艘漁船將它拖帶進港，接著由多位鄉民合力拉到安全的地方。

海巡署東部分署第13岸巡隊新港安檢所守望哨人員，昨日中午12時許發現新港籍「三和16」號漁船於返港至港嘴前方100公尺處海域不慎觸礁擱淺。

海巡立即派遣海巡艇（PP-2026）前往協助，到達現場海域後，發現「三和16」號漁船已半沉沒海中，且已有新港籍「捷安6」、「大發興」及「金滿財168」等3艘漁船於現場拖帶救援中，3船員平安獲救海巡艇於是在一旁戒護。

第13岸巡隊表示，漁船觸礁處是暗礁區，漁船不易進入，必須用繩索拖帶漁船入港，感謝附近3艘漁船協助。

3艘漁船將「三和16」號漁船入港後，載浮載沉，原本要拖上岸修護，後來因為船體無法扶正，數10名鄉親利用繩索合力將船拉到較深港區安置，等待今天由大型吊車在將船體吊起維修。

林姓船長說，昨天中午太熱了，不慎觸礁，造成大錯，導致右舷破裂船身進水傾斜，感謝大家幫忙。

當地文史工作者鄭國正看到鄉民合作拉船的畫面，感動的說，從「日正當中」忙到「夕陽西下」，大家同心協力將船穩固減少損失，大家在岸邊共拉繩索的畫面，令人感動更勝晚霞餘暉，「溫暖你我的心」。（編輯：黃世雅）1080620

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報