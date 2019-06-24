基隆透天厝火警 兄弟檔2人喪命

（中央社記者沈如峰基隆24日電）基隆市正義路29巷內一棟5樓透天厝今天發生火警，由於1至到4樓之間幾乎堆滿資源回收雜物，一度造成搶救困難。這起火警最後共造成一對兄弟檔死亡，起火原因待進一步鑑定。

基隆市消防局長陳龍輝說，消防局在凌晨2時左右獲報這起火警後，立刻派員前往現場搶救。由於透天厝1到4樓之間，幾乎堆滿資源回收雜物，連機車輪胎都有，造成搶災困難，還不斷冒出濃煙悶燒。

「幾乎沒有空間搶救，消防員當時只能從透天厝2樓爬進去」，陳龍輝說，消防員一邊救災，一邊清出往下塌陷的廢棄物，甚至還有2名小隊長在救援時，不慎被玻璃割傷左、右手，幸無大礙。經初步檢視，屋內至少有20公噸廢棄物。

他表示，這起火警共造成一對年約70歲與60多歲張姓兄弟檔不幸死亡；至於上午曾傳出屋內可能還有1名女同居者；但經確認後，這名女子於案發時未在屋內，虛驚一場。

陳龍輝說，這起火警約在上午11時燒穿屋頂後，加速濃煙排出，下午已完全控制火勢，鑑識人員針對起火原因進一步調查。

基隆市環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，這起火警附近雖聞到異味，但根據相關儀器檢測，初步沒有對人體造成危害，但還是呼籲周邊居民外出時戴上口罩，年長或幼兒今天少出門。（編輯：方沛清）1080624