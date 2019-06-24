打1999恐嚇傷害侯友宜姪女 警方瞬間鎖定男子

（中央社記者王鴻國新北24日電）52歲張姓男子今天近中午打1999市民熱線，放話要對市長侯友宜的姪女不利後掛斷電話，但因有來電顯示，警方迅速鎖定並前往張男住處了解，經評估精神狀況不佳後強制送醫。

家住永和的張姓男子領有殘障手冊及精神狀況不佳，今天上午近11時撥打1999市民熱線電話，由於說詞顛三倒四，讓相關人員接聽時不知所以然，但突然冒出要砍斷侯友宜姪女3根手指頭的話，頓時讓市府人員感到緊張並通報警方處理。

警方獲報不敢輕忽，張男雖放話後就迅速掛斷電話，但因打的是有來電顯示的電話，警方迅速鎖定涉案人員的身分及住處。初步了解，張男的父親似是警界高層退休，也似曾恐嚇過其他政治人士遭警方調查。

轄區員警12時多就來到張男住處了解。但張男拒不開門，警方只好現場柔性溝通並通知張男的妹妹來協助處理。直到張男的妹妹到場並透過親情喊話，張男下午2時多才出門被送上救護車強制送醫。

新北市政府新聞局長蔣志薇表示，侯友宜在第一時間即已收到通報並指示警察局要耐心處理，保護這名男子及家屬，並給當事人多一些關懷。（編輯：方沛清）1080624