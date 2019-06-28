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嬤帶孫外出遭大貨車撞擊 一死一傷

最新更新：2019/06/28 18:21
台中市李姓婦人28日下午帶7歲孫子外出時，遭一輛大貨車撞上，李婦傷重不治，男童頭部撕裂傷幸無生命危險，事故原因仍有待釐清。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月28日
台中市李姓婦人28日下午帶7歲孫子外出時，遭一輛大貨車撞上，李婦傷重不治，男童頭部撕裂傷幸無生命危險，事故原因仍有待釐清。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市75歲李姓婦人今天下午步行帶孫子外出時，遭35歲吳姓男子駕駛的大貨車撞上，婦人傷重送醫不治，7歲男童頭部撕裂傷無生命危險，警方正在調查詳細事故原因。

台中市政府消防局下午2時40分接獲民眾報案指太平區太平路有婦人與男童遭大貨車撞傷需救援，警消獲報趕到現場，救護人員將李姓婦人與男童分別送往國軍台中總醫院與長安醫院救治。

婦人到院時OHCA（到院前心肺功能停止）、左腿變形骨折，傷勢嚴重，急救後仍不治；男童到院時意識清楚，左後腦有約2公分撕裂傷，無生命危險。

警方調查，當時婦人帶孫子到附近購物，遭駕駛大貨車的吳姓男子撞上；吳姓男子經酒測無酒精反應，警方將調閱相關監視器偵辦以釐清案情。（編輯：李明宗）1080628

台中市一名李姓婦人28日帶7歲孫子外出購物，遭駕駛大貨車的吳姓男子撞上，李婦傷重不治，男童頭部受傷送醫無生命危險；吳男經酒測無酒精反應，警方將調閱相關監視器以釐清案情。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月28日
台中市一名李姓婦人28日帶7歲孫子外出購物，遭駕駛大貨車的吳姓男子撞上，李婦傷重不治，男童頭部受傷送醫無生命危險；吳男經酒測無酒精反應，警方將調閱相關監視器以釐清案情。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月28日
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