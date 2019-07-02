涉圖利劉政池 二審判洪寶川有罪2官員無罪

（中央社記者劉世怡台北2日電）前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池「七七行館」案，二審高院今天認定前國產局局長洪寶川違法圖利劉政池，依圖利罪判洪5年2月；公務員張智傑、廖益群則罪證不足改判無罪，當庭落淚。

一審士林地方法院判決指出，劉政池為完成「七七行館」開發計畫，計畫先向國有財產局（現改制國有財產署）承租土地後分割，再向國產局申購土地。

民國87年間，劉政池向國產局北辦處申請承租506地號土地，但承租面積超過國有非公用不動產租賃作業程序規定，即非都市計畫內每一承租人承租面積總和最高20公畝（2000平方公尺）的限制。

當時擔任北辦處處長的洪寶川明知劉政池申請承租不合規定，但考慮劉政池胞兄劉政鴻擔任立法委員，指示管理課直接辦理核租並批示同意，將506號土地中約4572平方公尺土地出租給劉政池。

94年間，劉政池以承租人身分申購506-3號土地，當時升任國產局局長的洪寶川，明知土地上無建物，依規定無法出售，卻在接受劉政池陳情後，直接指示張智傑、廖益群製作不實電話請示紀錄表，假稱劉已有合法建築物後違法讓售。

一審合議庭去年6月判洪寶川6年徒刑，時任國產局台灣北區辦事處股長張智傑、課員廖益群，受洪寶川之命以不實電話紀錄，護航劉政池順利申購土地，各被依圖利罪判刑5年4月。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，今天宣判，雖然洪寶川否認犯罪，但辯詞不可採，依公務員對主管的事務圖利罪，處有期徒刑5年2月，褫奪公權3年。

二審合議庭認為，張智傑、廖益群就506-3號土地申購，涉犯圖利罪嫌部分，罪證不足，基於「事證有疑、利於被告」的證據原則，改判無罪。全案可上訴。（編輯：方沛清）1080702