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彰縣固定測速照相桿 榜首半年開出逾萬張罰單

最新更新：2019/07/06 13:21

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣警察局交通隊今天指出，統計全縣59處固定式測速照相桿取締件數，今年1到6月取締違規次數最多的是設在台74甲線2.2公里處的測速桿，半年開出1萬多張罰單。

彰化縣警察局交通警察隊表示，警方在縣內59處地點設置固定式測速照相桿，統計今年1到6月取締違規案件數量前三名的照相桿，除設在台74甲線的照相桿，第二名是設在大村鄉台一線省道北上201公里處的照相桿，第三名是位在和美鎮線東路5段291號南側的照相桿。

警方統計，第一名的照相桿半年內取締1萬1176件的超速違規，第二名的照相桿則有7804件的違規，第三名則取締4521件的超速違規案件。

警方指出，設在台74甲線2.2公里處的測速照相桿曾改變照相的方向，由於該路段限速在時速70公里，距離測速桿設置地點約50公尺處，就有一個升降坡，很多駕駛人開車從台中市要進入彰化縣花壇鄉才剛下坡要進入平面路段，或從花壇鄉要開往台中市踩油門上坡時，一不小心就會超速。

警方表示，設置固定式測速照相桿的路段，一定會在照相桿前方設警告標示，提醒民眾開車如果看到警告標示，就要注意速限避免受罰，同時保障自己的安全。（編輯：戴光育）1080706

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