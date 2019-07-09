中檢107年查獲38人行賄 再設反賄選反暴力小組

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市檢警調及政風機關在去年地方公職人員選舉，共查獲涉嫌行賄罪者38人，針對明年度總統與立法委員選舉，今天共同組成「查察賄選及暴力執行小組」，展開反賄選及反暴力。

「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」經中央選舉委員會訂於民國109年1月11日舉行投票，台中地檢署檢察長陳宏達已在今年3月至5月間，帶領查賄專責主任檢察官等人，至台中市政府警察局所屬14個分局，進行查察賄選座談，並定時召集台中市調查處及市警局，進行選情分析會議，及時掌握選舉動態。

陳宏達今天與法務部調查局台中市調查處長蔡新堯、航業調查處長彭家慶、中部地區機動工作站主任陳孝昌、台中市政府警察局長楊源明及台中市政府政風處專門委員張文祥等人，在台中地檢署舉行揭牌儀式，共同組成「查察賄選及暴力執行小組」。

陳宏達致詞時表示，針對107年地方公職人員選舉，已積極展現查賄成效，共計查獲涉嫌行賄罪者38人、涉嫌收賄罪者91人、涉嫌俗稱幽靈人口的妨害投票罪者55人，並已提起當選無效之訴9件，包括議員當選人1人、里長當選人6人、區民代表當選人2人。

他指出，將與轄區內警調及政風機關持續通力合作，依據法務部查賄工作綱領，全力辦理查察賄選及反賄選宣導的各項準備工作，達成端正選風及選賢與能的任務，進而維護國家民主根基。（編輯：陳俊碩）1080709