選舉查察正式起跑 檢警調廉齊揭牌展決心

法務部長蔡清祥（左3）、檢察總長江惠民（右3）、調查局長呂文忠（右2）等人，9日在最高檢察署出席查察賄選暴力督導小組揭牌儀式。中央社記者謝佳璋攝 108年7月9日

（中央社記者蕭博文台北9日電）最高檢察署今天舉辦查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式，檢察總長江惠民說，明年總統大選及立委選舉格外重要，今天特地邀請警調廉首長共同揭牌，展現政府查賄決心。

「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」將於民國109年1月11日舉行投票，最高檢察署今天上午10時成立查察賄選及暴力督導小組，各地檢署也同步成立執行小組。

揭牌儀式由江惠民、法務部長蔡清祥共同主持，調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙、警政署長陳家欽、台灣高等檢察署檢察長王添盛應邀出席。

蔡清祥致詞時表示，查賄重點工作包括行政中立、即時嚴斥假訊息、提升查賄情資有效性、審慎執行布雷工作、落實資金清查、防範境外資金介入選舉，也要求執法機關確實防制暴力、宣導反賄選，並結合年輕世代潮流，成立雲端反賄數位平台。

蔡清祥說，本次查賄亮點是善用科技，將在各地檢署陸續成立科技偵查指揮中心，利用現代科技並透過團隊辦案，可做跨區、跨機關合作，預計今年10月全國各地檢署都會有科技偵查指揮中心。

江惠民表示，明年總統大選及立委選舉格外重要，特地邀請各機關首長共同揭牌，展現政府查賄決心，也呼籲參選人及樁腳應以最民主的態度及守法的精神，參與這次選舉。

陳家欽說，布雷是查賄關鍵，警政署會強化去年查賄的成功基礎，針對各縣市警察局查賄布雷業務展開強化工作，並落實選舉維安及防制暴力，不容許任何暴力介入選舉，另外，今年1月已成立專案小組防範假訊息，目前共有111人專責網路假訊息查緝工作。

呂文忠則指出，調查局日前已全面啟動選舉查察機制，成立影響國安選舉假訊息處理小組、加強辦理地下通匯案件專案，特別針對假訊息、境外資金詳加調查，防止境外資金影響選舉，呼籲全民共同支持及維護公平的選舉。（編輯：李亨山）1080709

法務部長蔡清祥（左起）、檢察總長江惠民、調查局長呂文忠等人，9日在最高檢察署出席查察賄選暴力督導小組揭牌儀式，呼籲參選人以民主態度和守法精神參選。中央社記者謝佳璋攝 108年7月9日