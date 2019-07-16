投資露營車吸金24億案 更一審判主嫌12年

（中央社記者劉世怡台北16日電）男子吳國昌等人涉以投資露營車及興建觀光飯店名義，找來律師以鑑證方式幫助吸金，受害者逾千人、金額達24億元。高院更一審今天判吳男12年，其他共犯2年至3年4月不等刑期。

本案一審法院判男子吳國昌等7名被告刑期8年至14年不等，其中，主嫌吳國昌判14年；經上訴，二審法院判吳男等7人為1年2月至8年不等刑期，主嫌吳國昌判8年。全案上訴後，經最高法院發回，由台灣高院更一審審理，今天宣判。

台灣高等法院更一審判決指出，男子吳國昌為中信昌國際企業有限公司實際負責人，決策以露營車售後租回專案及在嘉義、金門進行觀光景點周圍土地買賣、開發及興建飯店等投資為由吸金，並由律師江東原、葉大慧、魏君婷以幫助犯意，佯以鑑定契約合法方式，使投資人信任中信昌公司是合法收受存款。

判決指出，本案逾1000名投資人受害，巨額積蓄化為灰燼，計算吳男犯罪所得逾新台幣24億1670萬元，吳男至今未與投資人和解或有賠償作為，依違反銀行法等罪判吳男12年徒刑，同案6名被告被判2年至3年4月不等刑度。全案還可上訴。

更一審指出，律師江東原、葉大慧、魏君婷，以每件收取鑑證費用1000元的代價見證，但並非契約合法保證，使一般民眾因無法律專業知識，無從辨識而誤信，律師幫助中信昌公司吸金未被起訴，本件二審宣判時，法官已依職權告發，建請檢察官另行分案偵辦。

台北地檢署今天指出，3名律師涉案部分還在偵辦中。（編輯：翁翠萍）1080716