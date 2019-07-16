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未查證指李晶玉赴美生子詐健保 華視記者判賠道歉

最新更新：2019/07/16 18:36

（中央社記者劉世怡台北16日電）節目主持人李晶玉不滿華視新聞網引述周刊報導，指她赴美生子詐領健保，提告求償200萬元，一審判華視及記者免賠，經上訴，二審今認定未查證，改判賠20萬元及刊登道歉聲明。

李晶玉主張，華視新聞網記者夏浩文（已離職）在民國105年3月30日上午7時50分左右，僅憑壹週刊、周刊王雜誌的網路新聞報導，就撰寫標題為「貴婦A健保案李晶玉遭鎖定約談」的新聞內容，沒有善盡查證責任，要求夏男、華視得負連帶賠償責任，求償新台幣200萬元並且登報道歉。

華視抗辯，並非全然未盡查證責任，而且在新聞發布的同日，便將李晶玉說明、澄清的臉書貼文，於午、晚間電視新聞及網路新聞進行平衡報導；另外得知這篇報導具爭議之際，也把它下架。

一審法院判華視及夏男免賠，李晶玉不服提起上訴，由二審台灣高等法院民事庭審理，今天宣判。

法官審理後認定，夏浩文引述周刊王及壹週刊的報導內容，未進一步查明報導內容是否屬實，以及李晶玉是否涉案等，夏男未盡合理查證義務；這篇報導，侵害李晶玉名譽，使她受有精神上痛苦，華視公司為夏男的僱用人，華視及夏男應連帶賠償李晶玉20萬元慰撫金。

此外，法官認為報導經華視新聞網站登載後，已對李晶玉產生負面評價，因此也判刊登道歉聲明於華視新聞網站1日，以回復李晶玉名譽。全案還可上訴。（編輯：張銘坤）1080716

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