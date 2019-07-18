丁守中選舉無效案二審 法官：選務瑕疵辯論關鍵

（中央社記者劉世怡台北18日電）中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，一審敗訴。二審今天首開庭，法官黃若美諭知，普遍性選務瑕疵明顯且重大，足以影響選舉結果為本件辯論關鍵，兩造儘速表態。

去年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲。丁守中提選舉無效訴訟，控告中央選舉委員會、台北市選舉委員會。

丁守中也聲請重新計票，驗票結果為台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁守中提選舉無效訴訟，一審台北地院5月10日判決「原告之訴駁回」，判丁守中敗訴，丁守中不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

高院今天首次開庭，丁守中未到庭，委任律師陳曉雲等人出庭，中選會及北巿選委會也委任律師到庭。陳曉雲在庭上指出，本件是依公職人員選舉罷免法118條而提起選舉無效之訴，可能還違反憲法及行政法的原理原則。

受命法官黃若美認為兩造律師庭上準備不足，分別各給2週時間補充說明，並須陳報具狀，其中要求陳曉雲必須具體說明中選會及北巿選委會分別的違法情形，以及違反什麼法令、而中選會及北巿選委會須就對造說法，具狀表示意見，不能僅以一審判決內容帶過，否則何必上訴到二審。

黃若美庭末諭知，本件以普遍性選務瑕疵明顯且重大，足以影響選舉結果為攻防重點，也是辯論關鍵，要求兩造對此提出意見，讓法官更多思考方向去判斷，本件候辦。

台灣高等法院指出，受命法官黃若美2日獲司法院人審會決議通過，將於8月28日回任新北地院，因人事調動作業早在3月啟動，本件丁守中案件為6月初才收案分案，因此後續丁守中案件應會重新分案，黃若美屆時將卷證等交接給後手。（編輯：方沛清）1080718