竹縣警追可疑車失控自撞 2警受傷無生命危險

新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所劉姓與姜姓警員，26日凌晨欲攔查一輛可疑轎車，不料轎車加速逃逸，員警為閃避急剎轎車自撞路邊工廠受傷送醫，新竹縣警察局長黃家琦（後中）到院探視受傷員警。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年7月26日

（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所劉姓與姜姓警員，今天凌晨準備攔查一輛可疑轎車，不料轎車加速逃逸，警方追查過程中，為閃避急剎轎車自撞路邊工廠，所幸無生命危險。

竹東分局指出， 22歲劉姓及28歲姜姓警員今天凌晨2時55分許，執行巡邏勤務時，在竹東鎮北興、中豐路口發現一輛可疑銀色轎車，違規橫跨路中停等紅綠燈，警方準備攔查，轎車不但沒接受攔查，還加速逃逸。

竹東分局表示，在轎車逃逸過程中，警方先沿路尾隨，但轎車突然丟棄不明物品，警方則開啟警報器和警示燈，從後方追上，過程中轎車連續緊急剎車，員警為避免造成追撞事故，閃避轎車，失控自撞路邊建築物。

因衝撞力道大，警車車頭全毀，而駕駛警車的姜姓警員右股骨骨折、脫臼，另一名在副駕駛座的劉姓警員，傷勢較重，胸椎骨折、左、右肋骨骨折及肺挫傷等，已在上午7時轉至加護病房，將進一步治療。

台北榮民總醫院新竹分院指出，目前2名警員傷勢已經獲得控制，無生命大礙。今天上午，新竹縣警察局長黃家琦也到院方探視2名警員，協助通知家屬派員到醫院陪同照顧。

竹東分局指出，初步調查，2名警員均無酒精反應，但傷重仍要住院觀察。至於，銀色轎車駕駛所丟棄物品，包含有手機等物，目前已通知車主及駕駛到案說明，以釐清事故發生原因及肇事責任，也將深入調查，駕駛是否有涉其他刑案。（編輯：黃世雅）1080726