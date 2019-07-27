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化學藥劑染紅竹市海水川溪 水泥製品業者遭訴

最新更新：2019/07/27 09:25

（中央社記者吳欣紜台北27日電）新竹地區海水川溪去年底遭排放不明液體染紅，造成大量魚群暴斃，檢警環後續組成專案小組查緝，發現是上游鑫磊水泥製品公司化學藥劑「酚類」外洩導致污染，已將負責人起訴。

去年12月16日，新竹市環保局接獲民眾陳情，香山區海水川溪被染紅並發出惡臭，溪中有魚群大量翻肚死亡，經竹市環保局調查發現是上游鑫磊水泥製品公司的桶槽破損，外洩的液體造成溪水污染，環保局除第一時間採樣送驗外，也依水污染防治法等規定處罰業者新台幣250萬元罰鍰，並報請新竹地檢署檢察官展開偵辦。

環保署今天發出新聞稿指出，新竹地檢署檢察官後續組成檢警環專案小組，由環保署北區環境督察大隊、內政部警政署保七總隊刑警大隊、法務部調查局新竹調查站、新竹市警察局偵查隊與新竹市環保局等單位展開聯合查緝。

經歷6個月蒐證追查，發現鑫磊水泥製品公司收受不明廢液，經監測結果pH值高達11以上，屬於高鹼性，並含有高濃度有害物質「酚」，因此造成大量魚類死亡，嚴重破壞環境生態，一度造成民眾恐慌。

此外，鑫磊水泥製品公司並未領有環保主管機關的清除、處理許可、違法收受廢溶劑，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到嚴重污染，且耗費大量社會成本復原，新竹地檢署以最嚴格的刑法將公司負責人提起公訴，負責人將被處以5年以下有期徒刑、拘役或併科1000萬元以下罰金。

環保署表示，從事廢棄物清除、處理業務時，應遵循相關環保法令規定，切勿心存僥倖以身試法，否則將面臨刑責、高額罰鍰或停工停業處分。

另外，依據廢棄物清理法規定，事業或民眾委託清理廢棄物時，清除處理機構若沒妥善處理，事業或民眾將負連帶清理責任，環保署呼籲交付廢棄物給清理機構時，務必確認機構的合法性，切勿貪便宜，得不償失。

環保署指出，若發現有違法清除處理廢棄物、河川污染及其他環境污染情事，請立即向環保署或各地環保局提供線索，並可隨時利用環保署公害陳情專線通報，以保護生活環境。（編輯：張芷瑄）1080727

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