罷工後華航工會理事空少調地勤 一審判無效

（中央社記者程啟峰高雄29日電）華航空服員3年前罷工後的隔年，華航工會理事潘家洛由空服員改調地勤，華航提起確認調職命令有效民事訴訟，高雄地院認為，調職無非勞資緊張後翻舊帳，違反工會法予以駁回。

判決指出，潘家洛原任空服員，民國105年1月起陸續擔任工會幹部並參加工會活動，105年6月底發生華航空服員罷工形成勞資緊張關係，華航106年10月以未依規定請假、就制服統一規範不願聽從指揮等理由，將潘家洛從空服員調為台灣貨運中心高雄貨運部貨運管制員，潘家洛質疑遭秋後算帳向勞動部申訴成功，華航不服提確認調職命令有效民事訴訟。

華航主張，潘家洛104年遭反映有職場性騷擾不當行為、105年2月及10月兩度遭指不聽管理指揮、不遵守安全規範，106年3月更以過敏為由執意要戴手套執勤，無視公司規範與管理，認為潘已不適任空服員，將他調至地勤。

潘家洛指出，曾提書面申請戴手套執勤，反被空服組以「不確定過敏源是否存在於飛機客艙」為由拒核可，況且調職理由不乏是往事重提，也未達記過程度，不符降調地勤規定。他從空服員調為貨運管制員，工資實質減少，調職後大部分上夜班也難兼顧照顧幼子。

法官認為，華航明知潘家洛患接觸性蕁麻疹，對其申請戴手套防護拒絕核可，「處處刁難已屬可議」，其中調職理由涉及性騷擾、未聽從指令熱餐、無視機上安全規範也都已事隔1年以上且當下僅口頭警告，沒其他處分，反而在勞資緊張關係後再來翻舊帳，更見動機非純。（編輯：翁翠萍）1080729