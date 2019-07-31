警署第4波檢肅非法槍械 緝獲78槍

刑事局副局長朱宗泰（中）31日表示，警政署自7月24至30日執行第4次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共查獲違法案件58件、66人，掃蕩改造槍械場所5處、緝獲非法槍枝78枝。中央社記者黃麗芸攝 108年7月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）為淨化選前治安，警政署自7月24至30日執行第4次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共查獲違法案件58件、66人，掃蕩改造槍械場所5處、緝獲非法槍枝78枝。

警政署刑事局今天舉行「嚴打速打非法槍械 全面淨化選前治安」記者會，刑事局副局長朱宗泰表示，第4次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」主要以「查緝各式非法槍械」「掃蕩改造槍械場所」「降低槍擊刑案發生」為三大主軸。

朱宗泰說，專案針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為，共計查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例58件、66人，掃蕩改造槍械場所5處，緝獲非法槍枝78枝，其中制式槍枝8枝、改造槍枝49枝、空氣槍21枝，成效斐然。

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥說明，日前接獲民眾檢舉，有網拍賣家向買家保證能輕易製造出初速極高的空氣槍械，疑非法製造和販賣空氣槍械，攜手台中市警察局、警政署保安警察第三總隊共同偵辦。

警方追查發現，台中市一名28歲江姓男子涉嫌重大，由於家中經營鐵工廠，透過自學改槍，售槍客源遍及全國，自稱獨創品牌空氣槍械有極強大威力，據了解短槍售價約新台幣5萬元、長槍約20萬元，其中一把「山豬殺手」長槍更號稱可射死山豬，初估3年不法獲利超過上千萬元。

經數月偵查、蒐證，警方於7月23日時機成熟之際，將江男查緝到案，現場查獲具殺傷力改造空氣槍1枝、改造空氣槍枝半成品6枝、鋼珠彈、砂輪機、電動鑽孔機、氧氣鋼瓶等改造工具一批，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌解送台中地檢署偵辦。

此外，刑事局偵查第一大隊也和新北市警察局、台南市警察局共同合作，偵破張男非法持有槍砲案及市售合法模型槍彈非法改造集團案，共逮4男、查獲改造手槍枝2枝、改造空氣槍15枝、鑽孔機和高壓機等改造工具一批。

刑事局中部打擊犯罪中心偵破張男涉嫌改造槍械場所一案，查獲霰彈槍1枝、改造手槍1枝、電動鑽孔機、固定座等改造工具一批，均依法送辦。

朱宗泰指出，槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1於民國94年1月26日增訂「模擬槍」相關規範；但因國內部分廠商意圖規避關於「模擬槍」相關規範，製造形式及材質類似真槍的玩具槍商品，且常自稱為「操作槍」，目前警政署已擬具槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1修正草案，將儘速報行政院審查。

警政署自3月起至6月止，已分別發動3波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共計查獲非法槍枝277枝、改造槍械場所21處，有效打擊歹徒氣焰，遏制重大暴力犯罪。（編輯：李亨山）1080731

台中市一名28歲江姓男子因家中經營鐵工廠，透過自學改槍，售槍客源遍及全國，自稱獨創品牌空氣槍械有極強大威力，其中一把「山豬殺手」長槍更號稱可射死山豬，初估3年不法獲利超過新台幣上千萬元。中央社記者黃麗芸攝 108年7月31日