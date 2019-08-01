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因應總統立委選舉 警政署掃黑打詐辦假訊息

最新更新：2019/08/01 18:13

（中央社記者劉建邦台北1日電）刑事局今天表示，因應明年總統及立委選舉，持續擴大偵辦緝毒打詐掃黑，且散播爭議假訊息現象日益嚴重，已訂定網路爭議假訊息專案計畫，擴編成員為111人，全力偵辦類似案件。

刑事局發布新聞稿表示，為防範不法分子影響明年總統與立法委員選舉，延續去年打擊犯罪策略，也把緝毒、打詐、掃黑、肅槍及查處爭議假訊息，列為淨化選前治安的重點工作。

刑事局指出，經統計，民國106年至107年，刑案發生數下降、破獲率上升，在持續強力打擊犯罪下，今年上半年跟去年同期相比，刑案發生數減少、破獲率增加，顯示整體治安情勢穩定，其中詐欺犯罪數也下降。

刑事局表示，為落實打擊毒品目標，今年3月5日至19日執行安居專案，也發動「第3次全國同步查緝車手專案行動」及「全國同步打擊詐欺專案行動」。

刑事局指出，以抓黑槍、打黑錢、剿黑幫方式強力執行「系統性掃黑」，並運用「第三方警政策略」從源頭遏制犯罪，藉此掃蕩幫派；針對街頭聚眾鬥毆，已要求各地警局以優勢警力迅速到場壓制、強勢執法，相關涉案犯嫌依法究辦。

刑事局表示，去年九合一選舉期間，出現有心人士利用社群媒體在網路散布不實訊息，企圖影響選舉，由科技研發科、偵九大隊等單位，結合各地警局科技偵查隊，在今年1月間成立查處小組，7月3日也制訂網路爭議假訊息專案計畫，擴編成員到111人，後續也會全力依法偵辦類似案件。

刑事局呼籲，民眾、第三方查核組織及網路平台業者應該一起努力，共同防制不實訊息，確保公共利益，鞏固台灣民主制度。（編輯：張芷瑄）1080801

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