印偽鈔買寵物鼠 法官憐男子經濟困難輕判3年

（中央社記者葉臻新北4日電）新北市連男影印、製作新台幣千元偽鈔，藉由購買香菸、寵物鼠等方式換真鈔，新北地院考量連男經濟困難且得養父母、小孩，依妨害國幣懲治條例輕判3年，可上訴。

判決書指出，連男自2016年10月31日起至2018年8月1日，掃瞄、影印新台幣1000元真鈔，用美工刀、鐵尺剪裁後，再用美工亮粉筆塗上防偽線。

檢警調查，連男分別持自製的千元偽鈔，在便利商店、商行、彩券行、加油站購買飲料、菸品等物，以詐取真鈔零錢，後來還至寵物生活會館，購買三線鼠、鼠沙、飼料和鼠籠等，不法所得約6000元。

事後因有店員發現連男提供的紙鈔有異而報警，警方在2018年8月1日晚間10時許搜索連男住處，扣得美工刀、亮粉筆等用來偽造紙鈔的工具，以及4張尚未製作完成的千元偽鈔。

新北地方法院審理時，考量連男經濟困難，靠打零工維生，還須扶養父母和2名子女，在審理中也坦承犯行，並與商行、彩券行店員達成和解，並賠償損失，犯後態度尚可，情節與設有精密設備大量印製偽鈔之重大經濟犯顯有輕重之別，對社會造成之損害尚非過鉅、惡性不大。

新北地院法官認為，若依妨害國幣懲治條例第3條第1項之法定本刑科處最輕本刑有期徒刑5年，猶嫌過重，客觀上容有情堪憫恕之處，因此依刑法第59條規定減輕其刑，輕判連男有期徒刑3年，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1080804