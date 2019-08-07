前移民署官員施明德涉收賄 北檢請求重判

（中央社記者蕭博文、劉世怡台北7日電）前內政部資訊中心主任施明德涉嫌在擔任移民署移民資訊組長期間，藉由辦理標案收受賄賂560萬元。台北地檢署今偵結，依貪污治罪條例等罪起訴施明德，並建請法院重判。

台北地方法院晚間召開移審庭訊問被告施明德、李奇申，裁定續押禁見。

北檢新聞資料指出，施明德與跨越科技公司負責人李奇申相識多年，並投資跨越科技，因此藉職權圖利李奇申。

施明德民國98年8月7日起任職移民署移民資訊組組長，同年9月起辦理預算金額1800萬元的「外網安全節能終端設備購置案」，與李奇申共同主導標案需求說明書，加入足以造成不公平競爭的軟體功能與硬體規格。

施明德明知李奇申以他人公司名義投標，並找無意願的業者陪同投標，卻未核實審查，讓李奇申安排的公司順利得標。

此外，移民署99年間辦理「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，施明德再度介入主導，提前將標案需求告知李奇申，讓跨越公司得以提早開發、測試軟體，最後由大同公司、神通公司、凌網科技以7億1406萬餘元共同得標。

李奇申藉由陸客案得標公司向跨越公司購買軟體、設備獲利，施明德則收受李的賄賂至少560萬元。

施明德另涉嫌在100年間賣房時浮報交易價格，協助買家向銀行詐貸。

北檢今天依貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪起訴施明德、李奇申與涉案廠商員工共22人。

起訴書指出，施明德辦理移民署資訊應用系統採購，攸關移民署電腦、外來人口通關查驗系統的資訊安全，卻與廠商私相授受、妨礙公平競爭，導致移民署系統有諸多使用不便及安全疑慮，影響全民利益。

承辦檢察官認為，施明德斲傷人民對於移民署的信賴，行為敗壞官箴，而李奇申向共同得標廠商索取不法利潤超過4000萬元，並以假交易掩飾隱匿重大犯罪所得，破壞交易秩序，請求法院對施、李從重量刑。（編輯：李亨山）1080807